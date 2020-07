Lucyfer - zdjęcia z 5. sezonu. Postaci powracają. Czy jest wśród nich tytułowy bohater?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. John P. Fleenor / Netflix © 2020

Lucyfer wciąż jest najbardziej oczekiwanym serialem w drugiej połowie 2020 roku. Nowe zdjęcia z pierwszej części 5. sezonu pokazują nam różne losowe sceny i powroty bohaterów.

Najlepsze jest jednak to, że dzięki zwiastunowi musimy zadać pytanie: Czy na tych zdjęciach jest Lucyfer, czy jego brat bliźniak Michael? Można założyć, że zdjęcie Amenadiela pochodzące z 2. odcinka zabiera go do piekła, więc być może będzie chciał przekonać Lucyfera do powrotu. Na razie to tylko spekulacja.

Chociaż wiemy, że Michael będzie kimś w rodzaju antagonisty, ale na obecną chwilę nie wiadomo, jak długi będzie to wątek. Pamiętajmy też, że prędzej czy później w 5. sezonie Lucyfera pojawi się Bóg grany przez Denisa Haysberta.

Zobacz także:

Na zdjęciach są Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt i Aimee Garcia.

Lucyfer - premiera sezonu 5A odbędzie się 21 sierpnia w Netflixie.