Luke Cage powróci w MCU? Może się pojawić w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie!

Mike Colter wspominał już, że jest otwarty na powrót do roli Luke'a Cage'a. Według krążących w Internecie plotek postać ta miałaby zadebiutować w MCU występem w serialu Daredevil: Odrodzenie, który swoją premierę na Disney+ miał w marcu tego roku. Na przyszły rok planowany jest 2. sezon, który ma otworzyć drzwi do debiutu w MCU wielu postaciom Marvela z produkcji nienależących do kinowego uniwersum.

Daredevil: Odrodzenie - powrót Luke'a Cage'a

Zarówno Mike Colter (Luke Cage), jak i Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) byli na początku roku w Nowym Jorku, gdzie odbywały się wtedy zdjęcia do 2. sezonu serialu MCU Daredevil: Odrodzenie. Colter dał wskazówkę, że powróci do swojej roli poprzez zdjęcie opublikowane na Instagram Stories.

Scooperzy Daniel Richtman i MyTimeToShineHello są przekonani, że Colter w roli Luke'a Cage'a pojawi się w MCU - nie wiadomo jednak, czy na pewno byłby to Daredevil: Odrodzenie.

Teorię o tym serialu wydają się jednak potwierdzać inne czynniki - choćby pojawienie się Krysten Ritter jako Jessici Jones czy fakt, że prawdopodobnie Matt Murdock będzie zmuszony utworzyć w drugim sezonie "armię" złożoną z superbohaterów, która miałaby stanąć do walki z siłami Wilsona Fiska.

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, gdzie oglądać

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+. 2. sezon zadebiutuje na platformie w 2026 roku.