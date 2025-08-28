placeholder
Luke Cage powróci w MCU? Może się pojawić w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie!

Mike Colter może powrócić do roli Luke'a Cage'a, w którą wcielał się dla Netflixa. Jest jednak prawdopodobne, że zaliczy debiut w tej roli w MCU - a konkretniej w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Luke Cage fot. Netflix
Mike Colter wspominał już, że jest otwarty na powrót do roli Luke'a Cage'a. Według krążących w Internecie plotek postać ta miałaby zadebiutować w MCU występem w serialu Daredevil: Odrodzenie, który swoją premierę na Disney+ miał w marcu tego roku. Na przyszły rok planowany jest 2. sezon, który ma otworzyć drzwi do debiutu w MCU wielu postaciom Marvela z produkcji nienależących do kinowego uniwersum. 

Daredevil: Odrodzenie - powrót Luke'a Cage'a

Zarówno Mike Colter (Luke Cage), jak i Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) byli na początku roku w Nowym Jorku, gdzie odbywały się wtedy zdjęcia do 2. sezonu serialu MCU Daredevil: Odrodzenie. Colter dał wskazówkę, że powróci do swojej roli poprzez zdjęcie opublikowane na Instagram Stories. 

Scooperzy Daniel Richtman i MyTimeToShineHello są przekonani, że Colter w roli Luke'a Cage'a pojawi się w MCU - nie wiadomo jednak, czy na pewno byłby to Daredevil: Odrodzenie

Teorię o tym serialu wydają się jednak potwierdzać inne czynniki - choćby pojawienie się Krysten Ritter jako Jessici Jones czy fakt, że prawdopodobnie Matt Murdock będzie zmuszony utworzyć w drugim sezonie "armię" złożoną z superbohaterów, która miałaby stanąć do walki z siłami Wilsona Fiska. 

Ile będzie sezonów Daredevil: Odrodzenie? Są konkretne plany

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, gdzie oglądać

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+. 2. sezon zadebiutuje na platformie w 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

