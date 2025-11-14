placeholder
Luther wraca do gry! Idris Elba i Ruth Wilson ponownie łączą siły w nowym filmie Netflixa

Netflix ponownie otwiera drzwi do mrocznego Londynu. Idris Elba wraca jako John Luther. Aktor, którego widzowie mogą kojarzyć nie tylko z kultowego serialu BBC, ale też z Prawa ulicy czy W powietrzu, ponownie wcieli się w rolę detektywa.
Amelia Adaszak
Tagi:  Luther 
netflix
Luther: Zmrok fot. materiały prasowe
Pełnometrażowy film z serii Luther ma zostać stworzony dla platformy Netflix. Warto zaznaczyć, że w 2023 roku miał miejsce już Luther: Zmrok będący odgałęzieniem serialu kryminalnego. Jeszcze nie znamy konkretnego tytułu, ale zdjęcia mają się rozpocząć w lutym 2026 roku. 

Zobaczymy ulubieńca widzów Idrisa Elbę, a także powróci Ruth Wilson jako Alice Morgan, której nieobecność w produkcji z 2023 fani uważali za dotkliwą. Teraz jednak znana z najnowszego thrillera Apple TV Droga do prawdy ponownie wejdzie do gry. W obsadzie znajdzie się także Dermot Crowley, czyli niezmiennie zasadniczy i wiecznie zmęczony wszystkim Schenk.

Idris Elba nigdy nie oglądał Prawa ulicy. Tak to skomentował

Za kamerą znów stanie Jamie Payne, który odpowiadał za Luther: Zmrok. Scenariusz napisał twórca serii, Neil Cross, zapowiadając historię równie mroczną i napiętą jak we wcześniejszych odsłonach. Według wczesnego opisu fabularnego Londyn zostaje sparaliżowany falą brutalnych, pozornie przypadkowych morderstw. Luther, działający już poza strukturami policji, zostaje potajemnie wezwany do pomocy. Problem w tym, że tym razem wrogów ma po każdej stronie, a wcale nie jest pewne, czy da się uratować miasto, które samo chce jego upadku.

Twórcy nie zdradzają jeszcze daty premiery, ale jedno jest pewne: spotkanie Luthera i Alice po latach to wydarzenie, na które czekają fani serii.

Źródło: Empire

Amelia Adaszak
Tagi:  Luther 
netflix
