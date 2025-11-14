Luther wraca do gry! Idris Elba i Ruth Wilson ponownie łączą siły w nowym filmie Netflixa
Netflix ponownie otwiera drzwi do mrocznego Londynu. Idris Elba wraca jako John Luther. Aktor, którego widzowie mogą kojarzyć nie tylko z kultowego serialu BBC, ale też z Prawa ulicy czy W powietrzu, ponownie wcieli się w rolę detektywa.
Pełnometrażowy film z serii Luther ma zostać stworzony dla platformy Netflix. Warto zaznaczyć, że w 2023 roku miał miejsce już Luther: Zmrok będący odgałęzieniem serialu kryminalnego. Jeszcze nie znamy konkretnego tytułu, ale zdjęcia mają się rozpocząć w lutym 2026 roku.
Zobaczymy ulubieńca widzów Idrisa Elbę, a także powróci Ruth Wilson jako Alice Morgan, której nieobecność w produkcji z 2023 fani uważali za dotkliwą. Teraz jednak znana z najnowszego thrillera Apple TV Droga do prawdy ponownie wejdzie do gry. W obsadzie znajdzie się także Dermot Crowley, czyli niezmiennie zasadniczy i wiecznie zmęczony wszystkim Schenk.
Idris Elba nigdy nie oglądał Prawa ulicy. Tak to skomentował
Za kamerą znów stanie Jamie Payne, który odpowiadał za Luther: Zmrok. Scenariusz napisał twórca serii, Neil Cross, zapowiadając historię równie mroczną i napiętą jak we wcześniejszych odsłonach. Według wczesnego opisu fabularnego Londyn zostaje sparaliżowany falą brutalnych, pozornie przypadkowych morderstw. Luther, działający już poza strukturami policji, zostaje potajemnie wezwany do pomocy. Problem w tym, że tym razem wrogów ma po każdej stronie, a wcale nie jest pewne, czy da się uratować miasto, które samo chce jego upadku.
Twórcy nie zdradzają jeszcze daty premiery, ale jedno jest pewne: spotkanie Luthera i Alice po latach to wydarzenie, na które czekają fani serii.
Źródło: Empire
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1993, kończy 32 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1972, kończy 53 lat