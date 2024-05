George Miller o Thorze 5: "Pracowałbym z Chrisem Hemsworthem nad wszystkim"

fot. Marvel

Chociaż Thor: miłość i grom zebrał mieszane recenzje, wciąż osiągnął dobre wyniki w międzynarodowym box office, zgarniając 761 mln dolarów. Jednak po nakręceniu dwóch filmów Marvela, Taika Waititi mówi dość franczyzie. Tym samym zostawił otwartą furtkę dla innych reżyserów, którzy mogliby podjąć się tego wyzwania. George Miller ostatnio współpracował z Chrisem Hemsworthem nad Furiosą. Czy to wystarczający powód, aby mógł zainteresować się Thorem 5?

- Pracowałbym z Chrisem nad wszystkim. Naprawdę. To wspaniały aktor. Ma pełen zakres wszystkich umiejętności. To znaczy, trzeba być wysportowanym, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie oraz intelektualnie, aby podjąć się tej dość złożonej roli. Miałem szczęście, jeśli chodzi o całą obsadę, a zwłaszcza sposób, w jaki Anya [Taylor-Joy] i Chris do siebie pasowali.

Jeżeli Deadpool & Wolverine nas ewentualnie nie zaskoczy, przewiduje się, że następnym razem zobaczymy Thora dopiero w Avengers 5.

Thor: Miłość i grom jest dostępny na Disney+. Z kolei Furiosa z Hemsworthem w roli Dementusa wchodzi do kin już 24 maja.

