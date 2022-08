Madame Web - role Adama Scotta i Emmy Roberts zaskoczą. Są blisko związani ze Spider-Manem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nowe informacje o filmie Madame Web pochodzą od Cosmic Circus, czyli portalu z rzetelnymi i sprawdzonymi źródłami. Opublikowano tam opis większości głównych postaci, który naprawdę zaskakuje. Z przecieków wiemy, że historia rozgrywa się jakoś blisko 2000 roku i dzięki opisowi postaci wiemy, dlaczego. SPOILERY!

Madame Web - rodzice Petera Parkera

Według Lizzie Hill z Cosmic Circus Emma Roberts wciela się w Mary Parker, czyli matkę Petera Parkera. Na zdjęciach z planu jej postać jest wyraźnie ciężarna, więc to oznacza, że młody Peter niebawem się urodzi. Natomiast Adam Scott zagra młodego wujka Bena! Co ciekawe, w tej wersji jest on ratownikiem medycznym, czyli jest to coś nowego, czego w komiksach przy tej postaci nie poruszano. Na ten moment nie wiadomo, kto gra Richarda Parkera, czyli ojca Petera.

A kogo grają inni aktorzy?

Dakota Johnson

Sydney Sweeney

Celeste O’Connor jako Mattie Franklin - w komiksach także była Spider-Woman oraz była też jedną z wersji Madame Web.

Isabela Merced

W teorii portalu pada spekulacja, że historia najpewniej będzie mieć związek z multiwersum lub podróżami w czasie. Być może czarny charakter cofnie się w czasie, by pozbyć się Spider-Mana. By doprowadzić do tego, że nigdy się nie urodzi, a Madame Web nie może do tego dopuścić. Na razie oficjalne szczegóły fabuły nie są znane.

Madame Web - premiera 6 października 2023 roku w kinach.

