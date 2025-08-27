Tych zdjęć z Madame Web nigdy nie widzieliśmy! Widok na superbohaterów zza kulis

fot. materiały prasowe

Reklama

Madame Web jest jednym z najgorzej ocenianych filmów superbohaterskich - propozycja od Sony okazała się porażką finansową i otrzymała miażdżące recenzje krytyków, zdobywając ocenę 12% w Rotten Tomatoes i Złotą Malinę dla najgorszej aktorki - Dakoty Johnson. Mimo to, są nieliczne elementy, które się udały - między innymi kostiumy bohaterów.

Pojawiły się nowe zdjęcia z Madame Web, ukazujące Spider-Woman, Celeste O'Connor, Isabelę Merced i Ezekiela Simsa w swoich kostiumach.

Madame Web - nowe zdjęcia

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Dakota Johnson komentuje porażkę Madame Web: "Nie moja wina"

Madame Web - fabuła, gdzie oglądać

Madame Web to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.

Film jest dostępny do obejrzenia w ramach subskrypcji HBO Max.