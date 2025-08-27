Reklama
placeholder

Tych zdjęć z Madame Web nigdy nie widzieliśmy! Widok na superbohaterów zza kulis

Choć Madame Web ukazało się już jakiś czas temu i mówi się o nim głównie w negatywnym świetle, warto zwrócić uwagę na pewne pozytywy. Pojawiły się nowe zdjęcia zza kulis bohaterów Madame Web w swoich kostiumach.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
madame web zdjęcia
Madame Web - box office: 100,5 milionów dolarów (budżet: 80-100 milionów dolarów) fot. materiały prasowe
Reklama

Madame Web jest jednym z najgorzej ocenianych filmów superbohaterskich - propozycja od Sony okazała się porażką finansową i otrzymała miażdżące recenzje krytyków, zdobywając ocenę 12% w Rotten Tomatoes i Złotą Malinę dla najgorszej aktorki - Dakoty Johnson. Mimo to, są nieliczne elementy, które się udały - między innymi kostiumy bohaterów. 

Pojawiły się nowe zdjęcia z Madame Web, ukazujące Spider-Woman, Celeste O'Connor, Isabelę Merced i Ezekiela Simsa w swoich kostiumach. 

Madame Web - nowe zdjęcia 

Dakota Johnson komentuje porażkę Madame Web: "Nie moja wina"

Madame Web - fabuła, gdzie oglądać

Madame Web to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.

Film jest dostępny do obejrzenia w ramach subskrypcji HBO Max

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
madame web zdjęcia
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

4,1

2024
Oglądaj TERAZ Madame Web Sci-Fi

Najnowsze

1 Concord
-

Concord to cenna lekcja dla Sony? Szef PlayStation o głośnej porażce gry

2 Matriarch DC złoczyńca
-

Nowa przeciwniczka Wonder Women zachwyca: miecz, korona i potężne artefakty

3 Robert Downey Jr. - Ryan Reynolds
-

To nie Downey Jr. i Reynolds pokłócili się na planie hitu Marvela. Powód jest prosty

4 Czerwona Sonja
-

Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca połączą siły? Wojowniczka kontra cyklop [WIDEO]

5 Thunderbolts* na Disney+
-

Przegapiliście to w kinie? Thunderbolts* już od dzisiaj na Disney+

6 Hulk: Smash Everything
-

Czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie? W nowym komiksie idzie do przodu jak czołg

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV