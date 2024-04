Madame Web - Spider-Man miał być w filmie. Są szkice koncepcyjne z kluczowej sceny

fot. materiały prasowe

Pamiętamy, że różne wycieki jeszcze sprzed rozpoczęcia zdjęć do Madame Web mówiły, że będzie to kompletnie inny film niż to, co widzowie obejrzeli w kinach. Wówczas Spider-Man miał być częścią tej historii, prawdopodobnie w formie cameo, co teraz opublikowany szkic koncepcyjny potwierdza.

Do tego mówiło się o osadzeniu historii po 2000 roku, a na ekranie zobaczylibyśmy jak Mary Parker wydaje na świat Petera Parkera. Natomiast Madame Web aka Cassandra Webb miał wysłać małego Petera do alternatywnej rzeczywistości poprzez multiwersum, aby zapewnić mu bezpieczeństwo.

Co ciekawe, Dakota Johnson w jednym z wywiadów promujących Madame Web wspominała, że film, który wszedł do kin jest zupełnie inny niż to, na co podpisywała kontrakt. Mówiło się, że Sony Pictures wprowadziło na ostatnią chwilę duże zmiany w fabule, ale przyczyny nie są znane.

Madame Web - szkice koncepcyjne

Na szkicu koncepcyjnym widzimy, że Spider-Man miał walczyć z Ezekielem Simsem, który był czarnym charakterem Madame Web.

Madame Web - szkic koncepcyjny