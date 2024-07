Madonna z ważną wiadomością dla fanów. Film powstaje niczym feniks z popiołów

fot. youtube.com/Madonna

Madonna udostępniła w swoich mediach społecznościowych post, aktualizujący status jej filmu biograficznego, który miał być skasowany. Oficjalnego powodu nie podano, choć według źródeł Variety artystka wolała skupić się wtedy na swojej trasie koncertowej. Wciąż miała zamiar jednak kiedyś go nakręcić. Najwyraźniej ten czas przyszedł szybciej, nić fani mogliby się spodziewać.

Madonna z ważną wiadomością dla fanów

W opublikowanym pokazie slajdów są głównie zdjęcia, na których Madonna pozuje z maszyną do pisania, pracując nad scenariuszem. Podpisała go:

Potrzebuję dużo hajsu, by stworzyć to... OKEJ.🍸💵🤑.

(Historia mojego życia)

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Madonna (@madonna)

Ważne jest to, że na jednym ze slajdów, udostępnionych przez artystkę na Instagramie, widać linię przekreślającą tytuł M Untitled. Teraz produkcja oficjalnie nazywa się Who’s That Girl, co jest nawiązaniem zarówno do jej kultowego utworu o tej samej nazwie, jak i filmu Kim jest ta dziewczyna z 1987 roku, w którym zagrała główną rolę. Z kolei scenariusz jest "przepisywany przez Madonnę i ECW".

Przypominamy, że projekt został wstrzymany na czas nieokreślony mniej więcej półtora roku temu. W styczniu 2023 roku poinformowano, że film został skasowany w Universal Pictures. Wcześniej planowano, by Madonna wyreżyserowała produkcję na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Diablo Codym i Erin Cressidą Wilson. Piosenkarka sama wybrała, kto ma ją zagrać - wybór padł na Julię Garner. Entertainment Weekly poinformowało, że po wznowieniu prac nic się nie zmieniło w kwestii obsady. Wciąż to Julia Garner ma zagrać Madonnę.