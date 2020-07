Mafia: Edycja Ostateczna z mapą większą od oryginału

2K Games

Lost Heaven, fikcyjne miasto i okolice wzorowane na Chicago lat 20. minionego wieku, to główna arena zmagań graczy w grze Mafia: The City of Lost Heaven oraz remake'u pod nazwą Mafia: Edycja Ostateczna. Poznaliśmy rozmiar mapy tej drugiej produkcji i gracze powinni być zadowoleni. Będzie więcej terenu do zwiedzania.

Twórcy, ujawniając mapę świata gry, poinformowali, że będzie ona nieco większa od tej, jaka znajduje się w oryginale z 2002 roku. Większych zmian nie ma jednak co oczekiwać - w pewnych przypadkach zmienią się pewne nazwy, ale charakterystyczne miejsca nie będą różnić się od tych z pierwowzoru.

Na czym więc polega powiększenie świata gry? Przede wszystkim dodano tereny mniej zurbanizowane na północy od Lost Heaven. Co istotne, lokacje te będą w każdym momencie stały otworem przed graczami i nie będę ograniczone postępami w fabule gry.

fot. mafiagame.com

Mafia: Edycja Ostateczna swoją premierę będzie miała 25 września na PC, PS4 i Xbox One.