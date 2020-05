Mafia: Definitive Edition wygląda fenomenalnie. Zobacz screeny z remake'u The City of Lost Heaven

Do sieci trafiły pierwsze zrzuty ekranu z gry Mafia: The City of Lost Heaven, czyli pierwszej części popularnej serii. Gra doczeka się w tym roku odświeżenia w ramach zestawu Mafia Trilogy i screeny jasno wskazują, że będziemy mieli do czynienia z pełnym remakiem - skok graficzny, widoczny na materiałach jest tu bowiem naprawdę imponujący.

Zrzuty ekranu robią piorunujące wrażenie i napawają optymizmem oraz nadzieją, że pewne zmiany zostaną poczynione także w zakresie samej mechaniki rozgrywki. Warto bowiem zauważyć, że oryginał trafił na rynek w roku 2012 i 18-letni już gameplay mocno się zestarzał.

Mafia: Definitive Edition

Odświeżone wydanie pierwszej części gry, według niepotwierdzonych informacji, ma trafić do sprzedaży w te wakacje na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Z kolei, jak mogliśmy przeczytać na (usuniętej już) stronie Microsoftu, Mafia Definitive Edition to kompletny remake oryginału, natomiast Mafia II to tylko remaster.