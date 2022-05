Mafia – nieoficjalne informacje wskazują na to, że powstaje prequel trylogii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Serwis Kotaku opublikował artykuł poświęcony aktualnej działalności amerykańskiego Hangar 13. Dowiadujemy się z niego, że szeregi studia po siedmiu latach opuścił Haden Blackman, a jego następcą zostanie Nick Baynes. Odejście Blackmana miało zbiec się w czasie z produkcją nowej gry z serii Mafia. Ta druga informacja podobno pochodzi od źródeł, które są "zaznajomione z planami firmy".

Niestety na ten moment nie wiadomo zbyt wiele. Najnowszy projekt ma znajdować się na bardzo wczesnym etapie produkcji (przez co na jego zapowiedź prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać) i aktualnie znany jest pod nazwą kodową "Nero". Ma być to prequel trylogii Mafia, a do jego stworzenia wykorzystywany jest silnik Unreal Engine 5. Na tym informacje się kończą.

