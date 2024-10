Magia przystojnego bałwana. Zwiastun świątecznej komedii Netflixa

fot. materiały prasowe

Na YouTube trafił zwiastun jednej z tegorocznych propozycji Netflixa na okres świąteczny. Zakochany bałwan opowiada o kobiecie, która przypadkowo ożywia bałwana i nawiązuje z nim relację. W główne role wcielą się Dustin Milligan i gwiazda Wrednych dziewczyn, Lacey Chabert. Do jej roli z kultowego filmu znajdziemy nawet nawiązanie w zwiastunie Zakochanego bałwana. Na samym końcu widzimy, jak postać Chabert ogląda film Niezapomniane Święta, w którym zagrała Lindsay Lohan. Nawiązując do ich wspólnego występu w komedii z 2004 roku, mówi "To zabawne. Wygląda jak dziewczyna, z którą chodziłam do liceum".

Zakochany bałwan – zwiastun

Zakochany bałwan – fabuła, data premiery

Dwa lata po śmierci męża Kathy magicznym sposobem ożywia przystojnego bałwana. Prostoduszny towarzysz przypomina jej, jak to jest się śmiać, czuć i zakochać się w kimś tuż przed świętami i — i roztopami.

Premiera filmu na polskim Netflixie odbędzie się 13 listopada. To jeden z kilku filmów świątecznych, jakie zobaczymy w najbliższym czasie na platformie – w każdą środę listopada ma mieć premierę jedna świąteczna komedia romantyczna.