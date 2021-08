Syn Wolverine'a przebity przez Magneto, Mściciele atakują mutanta! Czy Wanda naprawdę nie żyje?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazał się pierwszy zeszyt wydarzenia The Trial of Magneto. Przypomnijmy, że tytułowy mutant został oskarżony o zamordowanie Scarlet Witch w trakcie Hellfire Gala, jednak śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna się komplikować. Wanda miała bowiem zginąć o godz. 2:56 rano, co jest o tyle zastanawiające, że według dokumentów przybyła ona na Krakoę o godz. 3:11. Jakby tego było mało, finałowa sekwencja ujawnia, że świadomość bohaterki wciąż funkcjonuje - nawet jeśli jej ciało pozostaje martwe.

Zagadkę śmierci Maximoff próbuje rozwiązać drużyna X-Factor, wspomagana zarówno przez X-Menów, jak i X-Force. W trakcie zwołanego naprędce spotkania Cichej Rady, najważniejszego ciała decyzyjnego na Krakoi, debatowano o możliwości wskrzeszenia kobiety. Z nie do końca znanych powodów swój głos sprzeciwu w tej kwestii wyraziła obecna przywódczyni rasy, Storm.

W czasie zebrania doszło również do walki niechcącego się poddać Magneto z X-Menami. Jako pierwszy do boju ruszył Wolverine, jednak to pojedynek z jego synem, Dakenem, zapadnie czytelnikom w pamięć na długo. Daken przebił bowiem ciało przeciwnika, by później ten ostatni odwdzięczył mu się tym samym - dzięki swoim mocom przyzwał on rozlokowane w glebie Krakoi rudy żelaza.

Zapowiedź 2. zeszytu serii zdradza, że na Krakoę, zgodnie z oczekiwaniami, przybędą pałający żądzą zemsty Avengers. Ostatni z kadrów pokazuje atak Mścicieli na Magneto - przypuszczą go Kapitan Ameryka, Iron Man, Vision i Wasp. Zobaczcie sami:

The Trial of Magneto #2 - plansze