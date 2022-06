Magnum - będzie 5. sezon? Skasowany serial ma szansę!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

cbs

Magnum: Detektyw z Hawajów został skasowany po czterech sezonach. Było to zaskakujące, bo serial cieszył się popularnością, a oglądalność nie była zła. Ze wszystkich skasowanych seriali ten tytuł miał najlepszą oglądalność. Jak donosi Deadline, inni najwyraźniej dostrzegają, że wciąż jest tu potencjał. Według ich informatorów NBC i/albo USA Network prowadzą rozmowy na temat zamówienia 5. sezonu.

Magnum - powstanie 5. sezon?

Szczegóły są wciąż ustalane, więc nie podjęto jeszcze konkretnych decyzji. Według dziennikarza jednym ze scenariuszy branych pod uwagę jest to, że telewizja NBC emitowałaby nowe odcinki, a USA Network dostałaby poprzednie sezony do emisji.

Gdy 12 maja ogłoszono skasowanie serialu, Universal Television, czyli producent serialu, zaczął poszukiwać nowego domu. Najpierw do rozmów usiadła telewizja USA Network, a potem włączyło się do gry NBC. Czytamy, że rozmowy postępują i są obecnie na zaawansowanym etapie.

Ewentualne zamówienie 5. sezonu Magnum oznaczałoby, że trzeba jeszcze dogadać się z CBS Studios. Rozmowy jeszcze nie doszły do tego etapu. Czytamy, że wszyscy mają czas do końca czerwca, by zamknąć negocjacje. Jeśli temat się przedłuży, Universal Television będzie musiał podpisać nowe kontrakty z obsadą, bo dotychczasowe wygasają 30 czerwca.