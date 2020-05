Non Stop Comics przewidział na maj zaledwie dwie premiery, które właśnie trafiły do księgarń. Są to czwarty tom serii Deadly Class Ricka Remendera i Wesa Craiga, a także ostatni tom Odrodzenia, cyklu łączącego horror, kryminał i sensację.

Oto okładki i plansze z obu komiksów: