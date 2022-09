Mała Syrenka - fala dislajków i rasistowskich wpisów pod zwiastunem. Obrońcy nowej Arielki ruszyli na odsiecz

Disney

Kilka dni temu do sieci trafił pierwszy zwiastun przyszłorocznej produkcji Mała Syrenka. Materiał ten jest naprawdę głośno komentowany w sieci; wszystko przez to, że w rolę nowej Arielki wcieli się czarnoskóra Halle Bailey, co zrodziło cały szereg pytań o podejście Disneya do "poprawności politycznej i kultury woke". Wydaje się, że główny front walki przeciwników i zwolenników innej wersji postaci jest umiejscowiony pod zamieszczonym w serwisie YouTube trailerem.

W chwili pisania tego tekstu wideo ma 764 tys. polubień i przeszło 2 mln dislajków, o czym możemy dowiedzieć się dzięki zastosowaniu specjalnego rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome (przypomnijmy, że kilkanaście miesięcy temu YouTube zdecydował się oficjalnie usunąć pole pokazujące liczbę dislajków). Materiał zebrał też ponad 178 tys. komentarzy, które w większości piętnują sam zwiastun.

Problem polega na tym, że poza merytoryczną krytyką poszczególnych aspektów trailera - wśród nich słabego oświetlenia czy braku jasnych barw - internauci często uciekają się do rasistowskich ataków wymierzonych w stronę Bailey czy Disneya. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że młodą aktorkę postanowiły wesprzeć inne osobistości popkultury. Jodi Benson, która podłożyła Ariel głos w animacji z 1989 roku, chwali swoją koleżanką po fachu ("Jestem dumna z ciebie i z twojego wspaniałego występu jako Arielki!"), natomiast producent animacji Spider-Man Uniwersum, Christopher Miller, zamieścił na Twitterze następujący wpis:

Ludzie nagle zaczęli przywiązywać tak wielką wagę do tego, aby Disney przedstawił syrenę "dokładnie z biologicznego punktu widzenia". Oni są jednak zbyt tchórzliwi, aby zażądać, by Ariel - za każdym razem, gdy wystawia głowę z morza, zanim w ogóle zacznie śpiewać czy mówić - usuwała wodę z własnych płuc w ramach przewlekłego procesu wymiotowania wodą.

Miller dołączył obrazową grafikę:

Disney/Twitter/Christopher Miller

Pod samym zwiastunem w ostatnich godzinach da się z kolei zauważyć coraz więcej obrońców nowej Arielki, którzy postanowili walczyć z rasistowskimi komentarzami za pomocą memów i sarkazmu. Aby rozładować napięcie, w ironiczny sposób pod wieloma rasistowskimi wpisami przywołują oni słynne popkulturowe cytaty: wypowiadane przez Obi-Wana: "To koniec, Anakinie! Mam lepszą pozycję!", "Jesteś czarodziejem, Harry!" Hagrida i "Nie mam przyjaciół. Mam rodzinę" Dominica Toretto z serii Szybcy i wściekli.

