Mała Syrenka - Halle Bailey śpiewa kultową piosenkę Arielki. Dorównuje oryginałowi?

fot. Disney

Disney opublikował piosenkę Part of Your World z aktorskiej wersji Małej Syrenki. Utwór zaśpiewała Halle Bailey, która gra główną bohaterkę, Arielkę. Jednym z powodów, dla których aktorka została wybrana do tej roli, jest właśnie jej talent wokalny. Zobaczcie sami, jak artystka poradziła sobie z niełatwym zadaniem, jakim jest sprostanie kultowemu oryginałowi.

Dajcie znać, co sądzicie. Czekamy na wasze komentarze.

Mała Syrenka - Halle Bailey śpiewa kultową piosenkę Arielki

Zobaczcie jak Halle Bailey śpiewa Part of Your World:

Mała Syrenka - informacje o filmie

Mała Syrenka to nadchodzący aktorski film o tytułowej bohaterce znanej z popularnej animacji Disneya. W oryginalnej bajce Arielka chciała dostać się na powierzchnię do świata ludzi, aby spotkać księcia Eryka, którego uratowała po katastrofie statku. W tym celu zawarła układ z morską czarownicą Urszulą: w zamian za swój głos i ogon dostała ludzkie nogi. Jednak wkrótce okazało się, że ta umowa niesie ma nieprzyjemne konsekwencje.

Mała Syrenka

W obsadzie znaleźli się Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Javier Bardem i Melissa McCarthy. Film wyreżyserował Rob Marshall, a za scenariusz odpowiadają Jane Goldman i David Magee.

Mała Syrenka - premiera filmu w kinach 26 maja 2023 roku.