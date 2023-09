Mała Syrenka i Indiana Jones podbijają VOD. Zaskakujące wyniki oglądalności

Disney

Mała Syrenka zadebiutowała 6 września na Disney+, a Indiana Jones i artefakt przeznaczenia został udostępniony do wykupienia między innymi na Prime Video. Oba filmy osiągają zaskakująco dobre wyniki w serwisach VOD.

Mała Syrenka - wyniki oglądalności na Disney+

Aby policzyć liczbę wyświetleń, Disney dzieli całkowity czas oglądania tytułu przez czas jego trwania. W przeciągu pierwszych pięciu dni od premiery na Disney+, Małą Syrenkę obejrzało 16 milionów widzów na całym świecie. Ta liczba odzwierciedla duże zainteresowanie filmem fabularnym Roba Marshalla, który zarobił 560 milionów dolarów z międzynarodowego box office.

Indiana Jones 5 - wyniki oglądalności VOD

5. część Indiany Jones pojawiła się 29 sierpnia na serwisach VOD. Według danych Samba TV, film okazał się hitem na rynku streamingowym. W przeciągu pierwszych sześciu dni obejrzało go 474 tysiące widzów. Dla porównania, Strażnicy Galaktyki 3 mieli wynik 482 tys., a Spider-Man: Poprzez multiwersum 321 tysięcy. Są to bardzo pozytywne wiadomości, patrząc na słaby wynik box office - ledwo 382,7 milionów dolarów. Jeszcze nie wiadomo, kiedy Artefakt przeznaczenia pojawi się na Disney+. Spekuluje się jednak, że nastąpi to w październiku lub listopadzie 2023.

Przypomnijmy, że są to wyniki poglądowe, bo Samba TV monitoruje tylko oglądalność na telewizorach Smart, więc nie bierze pod uwagę urządzeń mobilnych ani komputerów.