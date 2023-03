Mała Syrenka - nowy plakat nawiązuje do animacji. Wiemy, kiedy zwiastun

fot. materiały prasowe

Disney opublikował oficjalny plakat filmu Mała Syrenka, który nawiązuje do grafiki promującej animowany pierwowzór. Ogłoszono także, że pierwszy trailer zadebiutuje już w niedzielę 12 marca 2023 roku podczas gali rozdania Oscarów. Oznacza to, że 13 marca w godzinach porannych powinien on być w sieci.

Mała Syrenka - plakat

Mała Syrenka

Mała Syrenka opowiada o Ariel, pięknej i młodej syrenie, która pragnie przygody. Jest to najmłodsza z córek króla Trytona i zarazem najbardziej buntownicza. Ariel od zawsze chciała poznać świat poza oceanem, więc gdy odwiedza powierzchnię, poznaje księcia Eryka, w którym się zakochuje. Chociaż syreny mają zakaz kontaktu z ludźmi, Ariel musi podążać za głosem serca. Idzie więc na układ ze złą czarownicą Urszulą, która daje jej szansę doświadczenia życia na lądzie, ale tym samym naraża jej życie i koronę jej ojca.

Za kamerą stoi Rob Marshall, który ma na koncie m.in. Mary Poppins powraca.W obsadzie są Halle Bailey (Ariel), Jonah-Hauer King (książę Eryk), Melissa McCarthy (Urszula), Javier Bardem (król Tryton), Jacob Tremblay (Florek), Daveed Diggs (Sebastian) oraz Awkafina.

Mała Syrenka - premiera 26 maja 2023 roku w kinach.