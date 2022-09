Man of Medan i Little Hope z darmowymi aktualizacjami dla PS5 i Xbox Series

Bandai Namco

Posiadacze gier The Dark Pictures: Man of Medan oraz The Dark Pictures: Little Hope mają teraz okazję, by ponownie sięgnąć po te produkcje, ale już w ulepszonym wydaniu, przygotowanym z myślą o konsolach nowej generacji. Twórcy zdecydowali się opublikować darmową aktualizację do wersji na PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Wprowadza ona między innymi szybsze chodzenie postaci, ustawienia poziomu trudności, ulepszony interfejs oraz system QTE. Wprowadzono również usprawnienia graficzne, a pierwsza z gier została wzbogacona także o nowy rozdział mrocznej przygody.

Ponowne zanurzenie się w mroczne opowieści będzie świetną okazją do przypomnienia sobie wydarzeń, akurat w sam raz przed premierą najnowszej odsłony przerażającej antologii, gry The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, która zadebiutuje na rynku 18 listopada. Wydanie tego tytułu zakończy pierwszy sezon serii.