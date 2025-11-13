placeholder
Aktor z Peacemakera potwierdza, że wróci w Man of Tomorrow. Kto jeszcze może się pojawić z serialu?

Frank Grillo za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdził, że jego Rick Flag senior powróci w filmie Man of Tomorrow. Według plotki to nie będzie jedyny występ gościnny z Peacemakera. Kto jeszcze ma się pojawić?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
Man of Tomorrow frank grillo
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia fot. HBO Max
Man of Tomorrow w reżyserii Jamesa Gunna zadebiutuje w 2027 roku. Będzie kontynuacją wydarzeń i wątków rozpoczętych nie tylko w Supermanie, ale i 2. sezonie Peacemakera oraz tych z Koszmarnego Komanda. Reżyser i zarazem kierownik DCU zapowiadał, że serial z Johnem Ceną będzie istotny dla całego uniwersum. Spekuluje się, że może chodzić o wymiar Salvation, w którym wylądował główny bohater tamtej produkcji, ale też nową organizację Checkmate, którą założył razem ze swoimi towarzyszami broni.

DC Crime - nowe informacje o serialu. Powracają znane postacie z filmu Superman

Wygląda na to, że doniesienia o połączeniu tych wszystkich produkcji nie były na wyrost. Frank Grillo, który w DCU gra Ricka Flaga seniora, potwierdził za pośrednictwem Instagrama, że powtórzy swoją rolę w Man of Tomorrow.

Możliwe, że to nie wszystko. Scooper MyTimeToShineH twierdzi, że w nowym filmie Jamesa Gunna zobaczymy też Sashę Bordeaux, czyli specjalną agentkę i cyborga, która została przedstawiona w 2. sezonie Peacemakera. W komiksach była też ochroniarzem Bruce'a Wayne'a i jego kochanką. W serialu z kolei opuściła szeregi ARGUS w finałowym odcinku i dołączyła do organizacji Checkmate. Cieszylibyście się z powrotu postaci granej przez Sol Rodríguez?

Źródło: comicbookmovie.com

