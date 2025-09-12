Nintendo zapowiada moc atrakcji z okazji 40. urodzin Super Mario Bros. Wśród nich nowe gry i powrót klasyka
Podczas wrześniowej prezentacji Nintendo Direct doczekaliśmy się kilku ogłoszeń związanych z serią Super Mario. Na rynek trafi między innymi nowa platformówka z Yoshim w roli głównej, a także dwie kultowe gry z Nintendo Wii.
13 września 2025 roku Super Mario Bros. obchodzi 40. urodziny. Można się było spodziewać, że podczas wrześniowej prezentacji Nintendo Direct pojawią się liczne zapowiedzi związane z maskotką japońskiej firmy. Tak też się stało – w trakcie wydarzenia pokazano m.in. teaser nowego filmu, ale nie był to koniec ogłoszeń.
Kontynuacja Super Mario Bros. Film zapowiedziana. Tytuł, data premiery i teaser - plotki się myliły
Już 2 października na Nintendo Switch trafią dwie kultowe platformówki z Wii: Super Mario Galaxy oraz Super Mario Galaxy 2. Pierwsza z nich była już wcześniej dostępna na Switchu w ramach limitowanego pakietu Super Mario 3D All-Stars. Zapowiedziano także nowe figurki Amiibo inspirowane tymi produkcjami.
Wiosną 2026 roku na Nintendo Switch 2 pojawi się nowa, urocza platformówka Yoshi and the Mysterious Book, w której tytułowy bohater przeniesie się do świata ukrytego wewnątrz księgi.
W lutym przyszłego roku zadebiutuje kolejna odsłona sportowej serii – Mario Tennis: Fever. Gra zaoferuje różnorodne tryby rozgrywki, w tym kampanię dla jednego gracza, w której bohaterowie zostaną przemienieni w dzieci i utracą swoje tenisowe zdolności. Zadaniem gracza będzie pomóc im je odzyskać.
Listę zapowiedzi zamyka Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, czyli rozszerzone wydanie platformówki z 2024 roku. Nowa wersja wprowadzi m.in. minigry nastawione na zabawę wieloosobową, a także dodatkową zawartość, której szczegóły poznamy w przyszłości. Na rynek trafi też... fizyczna wersja znanego z gry gadającego kwiatka.
Źródło: youtube.com
