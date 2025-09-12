Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Ten perfekcyjny klon Game Boya ma zapewnić idealną rozgrywkę w stylu retro!

Projekt Game Bub obiecuje autentyczną emulację sprzętu i pełną kompatybilność z akcesoriami retro kieszonsolek Nintendo za cenę 250–300 dolarów.
placeholder
Reklama
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  nintendo 
Game Boy konsola przenośna
Game Bub fot. materiały prasowe
Reklama

W przeciwieństwie do tanich podróbek zalewających rynek, Game Bub wyposażony jest w programowalny układ FPGA AMD Xilinx XC7A100T, który odtwarza zachowanie sprzętu Game Boy na poziomie procesora, zapewniając dokładność, której nie może dorównać emulacja oprogramowania. Rezultat? Idealna kompatybilność z kartridżami Game Boy, Game Boy Color i Game Boy Advance oraz wszystkimi akcesoriami. Brakuje mu tylko portu na podczerwień, w który wyposażony był Game Boy Color.

Nowoczesność spotyka się z retro

Chcesz używać oryginalnych kabli Nintendo Link do gry wieloosobowej? Proszę bardzo. Planujesz grać w gry wrażliwe na światło, takie jak Boktai? Twórca planuje wprowadzenie czujnika światła. Urządzenie zawiera nawet silniki wibracyjne, akcelerometr, żyroskop i zegar czasu rzeczywistego, aby zapewnić działanie gier dokładnie takie, jak oryginalnie miało to miejsce na konsolach Nintendo, ale w całkowicie nowoczesnym opakowaniu.

Game Bub zapewnia imponującą równowagę między autentycznością a nowoczesnością. Ma czterocalowy wyświetlacz o rozdzielczości 720x480. Dzięki nawet 14 godzinom pracy na wewnętrznej baterii, łączności Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth LE oraz opcjonalnej stacji dokującej HDMI do podłączenia monitora, urządzenie pozwala grać zarówno przenośnie, jak i stacjonarnie, niczym Switch.

fot. materiały prasowe

Game Bub wyróżnia się też otwartym kodem źródłowym. Cały projekt znajduje się na GitHubie, co oznacza, że programiści mogą modyfikować, ulepszać lub tworzyć całkowicie nowe oprogramowanie układowe. To nie jest tylko urządzenie do gier – to platforma, którą można modyfikować i która może dać początek prężnej społeczności twórców gier na konsole przenośne.

Czy warto zainwestować?

Nowy klon Game Boya oparty na technologii FPGA (skrót od "field-programmable gate array", czyli "bezpośrednio programowalna macierz bramek") stworzony został przez inżyniera Eli Lipsitza w trzy lata, a obecnie odhacza kolejne cele crowdfundingowe i ma już zebrane ponad 70 000 dolarów z wymaganych 100 000 dolarów. Kosztujący 250–300 dolarów Game Bub nie jest przesadnie tani, ale jego cena jest konkurencyjna w stosunku do innych wysokiej klasy urządzeń przenośnych wykorzystujących FPGA. Produkcja ma odbywać się w Chorwacji, aby zminimalizować koszty, a kampania crowdfundingowa potrwa jeszcze 20 dni, więc miłośnicy retro mają czas, aby zapewnić sobie kawałek historii gier. Dla tych, którzy oczekują autentycznego działania sprzętu Game Boy bez ograniczeń związanych ze starzeniem się i zużyciem oryginalnych konsolek, Game Bub może być świetną inwestycją.

fot. materiały prasowe

Źródło: Opracowanie własne/TechSpot/Notebookcheck

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  nintendo 
Game Boy konsola przenośna
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Super Mario Galaxy 2
-

Nintendo zapowiada moc atrakcji z okazji 40. urodzin Super Mario Bros. Wśród nich nowe gry i powrót klasyka

Podczas wrześniowej prezentacji Nintendo Direct doczekaliśmy się kilku ogłoszeń związanych z seri...

Super Mario Odyssey
-
Plotka

Polski język na Nintendo Switch 2 jeszcze w tym roku? To nie koniec dobrych wiadomości

Mario, Pokemony i The Legend of Zelda po polsku? Jest na to szansa. Według nieoficjalnych informa...

LEGO Gameboy
-

LEGO zapowiada replikę Game Boya. Zobaczcie klasyczną konsolę Nintendo w wersji z klocków!

LEGO Game Boy to nowy model z klocków, który może zainteresować fanów gier,...

GB Operator
-

GB Operator pozwoli odpalić oryginalne kartridże z Game Boya na komputerze

Na rynku pojawił się nowy gadżet dla miłośników retrogrania. Adapter GB Operator pozwoli uruchomi...

Najnowsze

1 Władca Pierścieni vs. Gra o tron
-

Najlepsi pisarze fantasy w historii. Kto pokonał Martina i gdzie jest Sapkowski?

2 Resident Evil 9: Requiem
-

Nowy zwiastun Resident Evil 9: Requiem. Zobaczcie hotel w którym dzieje się gra

3 Hades 2
-

Hades 2 wkrótce opuści wczesny dostęp! Znamy datę premiery wersji 1.0

4 Super Mario Galaxy 2
-

Nintendo zapowiada moc atrakcji z okazji 40. urodzin Super Mario Bros. Wśród nich nowe gry i powrót klasyka

5 Metroid Prime 4
-

Data premiery Metroid Prime 4 ujawniona. Jest też nowy zwiastun - zobaczcie Samus na motocyklu!

6 Święta góra (1973)
-

Horrory tak straszne, że jeden seans Wam wystarczy. 15 tytułów dla osób o mocnych nerwach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e01

SpongeBob Kanciastoporty

s16e02

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e176

Moda na sukces

s08e16

Ekipa z New Jersey

s58e24

s27e28

Big Brother (US)

s21e08

Misja Moda

s42e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

ur. 1997, kończy 28 lat

Emmy Rossum
Emmy Rossum

ur. 1986, kończy 39 lat

Hans Zimmer
Hans Zimmer

ur. 1957, kończy 68 lat

Colin Ford
Colin Ford

ur. 1996, kończy 29 lat

Robert John Burke
Robert John Burke

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

8

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV