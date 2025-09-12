Ten perfekcyjny klon Game Boya ma zapewnić idealną rozgrywkę w stylu retro!

fot. materiały prasowe

W przeciwieństwie do tanich podróbek zalewających rynek, Game Bub wyposażony jest w programowalny układ FPGA AMD Xilinx XC7A100T, który odtwarza zachowanie sprzętu Game Boy na poziomie procesora, zapewniając dokładność, której nie może dorównać emulacja oprogramowania. Rezultat? Idealna kompatybilność z kartridżami Game Boy, Game Boy Color i Game Boy Advance oraz wszystkimi akcesoriami. Brakuje mu tylko portu na podczerwień, w który wyposażony był Game Boy Color.

Nowoczesność spotyka się z retro

Chcesz używać oryginalnych kabli Nintendo Link do gry wieloosobowej? Proszę bardzo. Planujesz grać w gry wrażliwe na światło, takie jak Boktai? Twórca planuje wprowadzenie czujnika światła. Urządzenie zawiera nawet silniki wibracyjne, akcelerometr, żyroskop i zegar czasu rzeczywistego, aby zapewnić działanie gier dokładnie takie, jak oryginalnie miało to miejsce na konsolach Nintendo, ale w całkowicie nowoczesnym opakowaniu.

Game Bub zapewnia imponującą równowagę między autentycznością a nowoczesnością. Ma czterocalowy wyświetlacz o rozdzielczości 720x480. Dzięki nawet 14 godzinom pracy na wewnętrznej baterii, łączności Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth LE oraz opcjonalnej stacji dokującej HDMI do podłączenia monitora, urządzenie pozwala grać zarówno przenośnie, jak i stacjonarnie, niczym Switch.

fot. materiały prasowe

Game Bub wyróżnia się też otwartym kodem źródłowym. Cały projekt znajduje się na GitHubie, co oznacza, że programiści mogą modyfikować, ulepszać lub tworzyć całkowicie nowe oprogramowanie układowe. To nie jest tylko urządzenie do gier – to platforma, którą można modyfikować i która może dać początek prężnej społeczności twórców gier na konsole przenośne.

Czy warto zainwestować?

Nowy klon Game Boya oparty na technologii FPGA (skrót od "field-programmable gate array", czyli "bezpośrednio programowalna macierz bramek") stworzony został przez inżyniera Eli Lipsitza w trzy lata, a obecnie odhacza kolejne cele crowdfundingowe i ma już zebrane ponad 70 000 dolarów z wymaganych 100 000 dolarów. Kosztujący 250–300 dolarów Game Bub nie jest przesadnie tani, ale jego cena jest konkurencyjna w stosunku do innych wysokiej klasy urządzeń przenośnych wykorzystujących FPGA. Produkcja ma odbywać się w Chorwacji, aby zminimalizować koszty, a kampania crowdfundingowa potrwa jeszcze 20 dni, więc miłośnicy retro mają czas, aby zapewnić sobie kawałek historii gier. Dla tych, którzy oczekują autentycznego działania sprzętu Game Boy bez ograniczeń związanych ze starzeniem się i zużyciem oryginalnych konsolek, Game Bub może być świetną inwestycją.