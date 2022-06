Mario + Rabbids: Sparks of Hope - świat, bohaterowie, kompozytorzy. Zobaczcie nowe materiały z gry

fot. Ubisoft

Dość długo musieliśmy czekać na informacje dotyczące Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ale wygląda na to, że była to świadoma i w pełni przemyślana decyzja Ubisoftu. Szczegóły pojawiły się dopiero teraz, ale jest ich naprawdę sporo, dostaliśmy też oficjalną i konkretną datę premiery, która potwierdziła wcześniejsze plotki - zagramy już 20 października tego roku. Ujawniono również, że ścieżkę dźwiękową przygotują Gareth Coker, Grant Kirkhope oraz legendarna japońska kompozytorka Yōko Shimomura, która pracowała między innymi nad RPG z Mario czy serią Kingdom Hearts.

Do sieci trafiły dwa nowe materiały wideo, które przedstawiają świat gry oraz bohaterów. W dalszym ciągu mamy do czynienia z nietypowym crossoverem, który łączy świat Mario oraz szalonych Kórlików. W Sparks of Hope drużyna powiększy się o nowe postacie, którymi będą Bowser, kórlicza wersja Rosaliny oraz tajemnicza, wyposażona w miecz Edge.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - prezentacja świata i drużyny

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - bohaterowie

W poniższej galerii możecie zapoznać się z renderami przedstawiającymi grywalnych bohaterów.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope