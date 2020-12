Simu Liu w ogniu krytyki. Aktor skasował posty krytykujące Marka Wahlberga po dołączeniu do jego filmu

fot. materiały prasowe

Simu Liu dołączył niedawno do obsady filmu Arthur the King, w którym to zagra u boku Marka Wahlberga. Teraz urodzony w Chinach aktor stanął w ogniu krytyki po tym, jak skasował swoje tweety krytykujące Marka Wahlaberga za napaść na tle rasowym.



Przypomnijmy, że przed laty Mark Wahlberg rozwijał karierę raperską jako Marky Mark, jednak porzucił ją na rzecz aktorstwa. Na jaw wyszedł wtedy fakt, iż jako nastolatek Wahlberg był zamieszany w co najmniej cztery napaści na tle rasowym. W wieku siedemnastu lat przyszły aktor usłyszał nawet zarzuty usiłowania zabójstwa po tym, jak oskarżono go o pobicie dwóch Wietnamczyków. Co ciekawe, chociaż skazano go na dwa lata odsiadki, Wahlberg spędził w w więzieniu zaledwie 45 dni, a w 2014 roku poprosił o ułaskawienie. Wiele znanych osób publicznie skrytykowało za to aktora, a wśród nich był właśnie Simu Liu.

Teraz Simu Liu jest krytykowany w mediach społecznościowych za to, że po dołączeniu do produkowanego przez Wahlberga filmu skasował krytyczne wobec niego tweety. Za pomocą instagrama aktor o azjatyckich korzeniach postanowił zabrać głos w tej sprawie. Wytłumaczył obserwatorom, iż swoje posty usunął w geście profesjonalizmu. Nadmienił również, że byłaby to niezwykle dziwna sytuacja, gdyby pracował z Wahlbergiem, a na jego profilu wciąż widoczne byłyby krytykujące kolegę posty.