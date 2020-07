Mars 2080: Film produkcji Rona Howarda wsparła firma produktów higienicznych

Źródło: Universal Pictures

Mars 2080 to jeden z projektów Imagine Documentaries, za którego produkcję odpowiadają Ron Howard, Brian Grazer i Justin Wilkes. Będzie opowiadać historię rodzin, które przeprowadzają się z Ziemi na Czerwoną Planetę, gdzie muszą się przystosować do nowego życia. Film będzie oparty na koncepcie pisarza naukowego, Stephena Petranka, który napisał książkę How We’ll Live on Mars.

Twórcom zależy na tym, aby film był jak najbardziej oparty na faktach i nauce oraz koncepcji życia na nowej planecie w przyszłości. Dlatego Mars 2080 ma powstać w oddziale dokumentalnym studia Imagine, które również podpisało umowę z firmą Procter & Gamble, znaną z produkcji wyrobów higienicznych i kosmetyków. Współpraca ma polegać na tworzeniu rozrywkowych treści, które mają zainteresować konsumentów i są zgodne z mocnymi stronami i wartościami firmy, a nie na lokowaniu produktów. P&G ma pomóc w opracowaniu wiarygodnych produktów i innowacji, które można wykorzystać podczas podróży kosmicznych. Nowi partnerzy planują również konsultację z Elonem Muskiem, szefem SpaceX, w celu stworzenia technologii przyszłości praktycznego użytku. Umowa między firmami obejmuje również produkcję kolejnych projektów filmowych.

Justin Wilkes wypowiada się na temat filmu tak:

Nie nazywamy tego science fiction, lecz nauką faktów (...). Pomyśleliśmy sobie: a co jeśli opowiemy historię rodziny wybierającej się na Marsa? Podróż to jedna rzecz, ale jak to będzie wyglądać, gdy nagle spotkają się z grupą ludzi, którzy już tam mieszkają? Co byłoby powodem na Ziemi do podjęcia dziś takiej decyzję? Z tym, co wiemy na ten temat dzisiaj, przeprowadzka na Marsa nie byłaby takim złym pomysłem.

Mars 2080 ma trafić do kin z końcem 2021 roku. Nie podano składu obsady.