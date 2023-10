Martin Scorsese potwierdza swój kolejny film. W The Wager po raz ósmy zagra u niego DiCaprio

ABC

Reklama

Martin Scorsese dopiero co wchodzi do kin ze swoim najnowszym filmem, Czasem krwawego księżyca, ale i przy okazji już zapowiada kolejny. W wywiadzie dla The Times reżyser ujawnił, że jego następny projekt nosi tytuł The Wager - tym samym potwierdziły się spekulacje, które w sieci krążyły już od zeszłego roku. Wiemy także, że w tej produkcji od Apple TV+ po raz ósmy z legendarnym twórcą będzie współpracował Leonardo DiCaprio.

Nadchodząca opowieść ma być adaptacją książki The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder Davida Granna. Przedstawia ona losy statku brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej, który w 1741 roku rozbił się u wybrzeży dzisiejszego Chile. Centralną postacią powieści jest kapitan David Cheap (być może w niego wcieli się DiCaprio); jego załoga zaczęła się buntować, co z czasem doprowadziło do powstania walczących ze sobą frakcji. Gdy rozbitków uratowano, stanęli oni przed sądem wojennym, kłócąc się między sobą i wzajemnie oskarżając o zbrodnie.

Scorsese i DiCaprio wcześniej współpracowali ze sobą przy filmach Gangi Nowego Jorku, Aviator, Infiltracja, Wyspa tajemnic, Wilk z Wall Street i Czas krwawego księżyca, jak również przy krótkometrażowym The Audition z 2015 roku.

Aktorzy, którzy nienawidzą swoich filmów bądź własnych występów w nich