Martwe zło - Bruce Campbell o nowej części serii. Zdradził nowy tytuł!

materiały prasowe

Aktor Bruce Campbell od lat mówi o powrocie do serii Martwe zło. Od pewnego czasu udziela fanom wskazówek odnośnie nadchodzącego przedsięwzięcia, z czego najnowsza sugeruje, że fabuła zrezygnuje z klasycznego motywu chaty w lesie. Mówiło się też, że nowa część serii nosi tytuł Evil Dead Now. Teraz okazało się, że to nieprawda.

- Oficjalny tytuł to Evil Dead Rise - powiedział Campbell w rozmowie z Diabolique Magazine. - To zupełnie nowy projekt. Nie sądzę, by wszedł w życie przed 2021 rokiem. Jesteśmy bardzo podekscytowani. To będzie coś zupełnie nowego. Koniec z chatami w lesie.

Według Campbella reżyserem i scenarzystą został Lee Cronin, który został osobiście wybrany przez Sama Raimiego, twórcę serii oraz producenta nowej części. Campbell, który jest producentem filmu, zdradził, że sam nie ma zamiaru powrócić do roli Asha z pierwszych części oraz serialu Ash kontra martwe zło. Nowa historia, tak jak w filmie z 2013 roku, będzie mieć kobiecą bohaterkę, ale najwyraźniej inną niż w poprzedniej części.