Martwe zło - Bruce Campbell zapowiada nowy film z serii

Martwe zło to kultowa seria horrorów zapoczątkowana w latach 80. Gwiazda oryginalnej serii, Bruce Campbell był niedawno gościem Fan Expo Vancouver. Tam wypowiedział się o kolejnych filmach z serii. Stwierdził, że zdjęcia do następnej produkcji mogą ruszyć już w tym roku. Sam Raimi ponoć już znalazł reżysera projektu. Jak zaznaczył Campbell w filmie nie pojawi się jego postać Asha. Aktor stwierdził, że jest wiele innych historii do opowiedzenia w tym uniwersum.

Oryginał z 1981 roku był debiutem reżyserskim Sama Raimiego i opowiadał o grupie znajomych, którzy trafiają na weekend do opuszczonego domku w górach. Na miejscu znajdują księgę zmarłych i nagraną na taśmę inwokację przywołującą demony. Niestety nasi bohaterowie odsłuchują nagranie i tak rozpoczyna się ich walka o życie. Obraz stał się kultowy i doczekał się dwóch kontynuacji, remaku oraz serialu.