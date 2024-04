Martwi detektywi - pełny zwiastun serialu fantasy. To ten sam świat co w Sandmanie Netflixa

fot. Netflix

Reklama

Martwi detektywi to serial fantasy oparty na komiksie autorstwa Neila Gaimana, który - podobnie jak serial - osadzony jest w tym samym świecie, co The Sandman. Nawet w zwiastunie widać powiązanie poprzez pojawienie się jednej z ważnych postaci.

Steve Yockey (Stewardessa) est twórcą autorem scenariusza pierwszego odcinka i współshowrunnerem z Beth Schwartz (Sweet Tooth).

Martwi detektywi - zwiastun

Martwi detektywi - o czym jest serial?

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły według Netflixa:

Oto Edwin Payne (George Rexstrew) i Charles Rowland (Jayden Revri), czyli Agencja Martwych Detektywów. Edwin i Charles to nastolatkowie, którzy urodzili się w odstępie kilkudziesięciu lat, ale poznali się dopiero po śmierci i szybko zaprzyjaźnili. Teraz jako duchy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. Nie cofną się przed niczym, by być razem — i zmierzyć się ze złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal (Kassius Nelson) i jej przyjaciółką Niko (Yuyu Kitamura) pracują nad rozwiązaniem najtrudniejszych nadprzyrodzonych zagadek królestwa umarłych.

Martwi detektywi - premiera 25 kwietnia 2024 roku w Netflixie.

Zobacz także: