Marvel zakończył prace na planie Avengers: Doomsday? Ekipa dostała wymowny prezent

Nie jest wykluczone, że Marvel już zakończył podstawową część prac na planie przyszłorocznego Avengers: Doomsday. Świadczyłby o tym nietypowy prezent, który dostali członkowie ekipy - materiał przedstawia głównego złoczyńcę produkcji MCU, Doktora Dooma. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday MCU
Doktor Doom - Avengers: Doomsday Marvel
Już od jakiegoś czasu w sieci głośno mówiło się o tym, że prace na planie Avengers: Doomsday - przynajmniej ich zasadnicza część - zakończą się w tym tygodniu. Teraz wszystko wskazuje na to, że dostaliśmy na razie nieoficjalne potwierdzenie takiego obrotu spraw. Członkowie ekipy działający przy przyszłorocznej produkcji Marvela właśnie otrzymali wymowny prezent. 

Jest nim grafika przedstawiająca głównego złoczyńcę ekranowej opowieści, Doktora Dooma, której autorem jest nie kto inny jak sam legendarny rysownik Jack Kirby. Nie wiemy, czy wybór tego podarunku podyktowany był faktem, że prace słynnego "Króla" stały się inspiracją dla budowania wizerunku antagonisty w Avengers: Doomsday; na razie możemy tylko ocenić pracę:

Przypomnijmy, że według wielu scooperów filmowy Doom miałby pochodzić z Ziemi-828, czyli z tego samego uniwersum, który w MCU jest macierzystym światem Fantastycznej Czwórki. Jak do tej pory nie ujawniono oficjalnie, dlaczego wyruszy ze swojej rzeczywistości na podbój lub z misją ratowania multiwersum, ani w jaki sposób trafi on na Ziemię-616.

Produkcja Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: X/Avengers Updates

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
