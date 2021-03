Wonder Woman Marvela zabiła 2 członków Avengers. Doktor Strange to Najwyższy Sprinter!

Marvel

Marvel wyjątkowo mocno stawia na kampanię promocyjną nadchodzącego wydarzenia Heroes Reborn, które szerzej opisywaliśmy Wam w tym miejscu. Do sieci trafiło wiele nowych okładek poszczególnych odsłon eventu, które rzucają nowe światło na to, co zobaczymy w tej szeroko zakrojonej historii.

Z samych grafik wynika, że Power Princess, odpowiednik Wonder Woman ze świata Domu Pomysłów i członkini Squadron Supreme, swoją mocą Meduzy zgładziła wcześniej 2 z Avengers - Herkulesa i Tigrę, zamieniając w kamienne słupy także smoka Fin Fang Fooma i Ulika Trolla. Z kolei Stephen Strange zostanie w świecie Heroes Reborn... Najwyższym Sprinterem, posiadając nie magiczne moce, a te powiązane z szybkością.

Inna z okładek zapowiada wielkie starcie Squadron Supreme of America i postaci kojarzonych z Avengers (przypomnijmy jednak, że w tej rzeczywistości Mściciele nigdy nie istnieli jako drużyna). Spójrzcie sami:

Heroes Reborn - materiały promocyjne

Pierwsze odsłony wydarzenia Heroes Reborn zaczną ukazywać się na amerykańskim rynku już w maju.