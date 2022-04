Marvel sugeruje, że Jezus Chrystus był mutantem. Nie, to nie jest żart

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel opublikował rozpoczynający nową erę w świecie komiksowych istot z genem X zeszyt Immortal X-Men #1. O tej opowieści już teraz jest niezwykle głośno wśród miłośników powieści graficznych - choćby z racji tego, że zasugerowano w nim, iż Jezus był mutantem. Jakby tego było mało, inni członkowie rasy mogliby go obecnie wskrzesić dzięki wykorzystywanym przez nich Protokołom Zmartwychwstania.

O Chrystusie w przeszłości już kilkukrotnie wzmiankowano w komiksach Domu Pomysłów, m.in. w jednej z opowieści z udziałem Kaczora Howarda czy w słynnej serii Ród M - w drugiej z nich Kitty Pride w trakcie prowadzonej przez siebie lekcji zapytała uczniów, kto był pierwszym mutantem, od razu zaznaczając, że Jezus i Mojżesz nie są prawidłową odpowiedzią, gdyż "nie są oficjalni".

W właśnie wydanym na amerykańskim rynku Immortal X-Men #1 mutanci wybierają nowego członka Cichej Rady, jednej z najważniejszych instytucji na wyspie Krakoa - kandydat miałby zastąpić na tym polu Magneto, który udał się z misją na Arakko. I tak o zwolnione miejsce ubiegają się Selene i Hope Summers; za drugą z nich opowiada się Exodus, mutant klasy Omega, urodzony w XII wieku we Francji fanatyk religijny, który brał udział w wyprawach krzyżowych.

Exodus nazywa Hope wprost "Mesjaszem", odwołując się do jej kluczowej roli w odwróceniu skutków spowodowanej przez Scarlet Witch Decymacji, a później stwierdza, że przez ciało Summers "przepływa Duch Święty", pijąc tym samym do korzystania przez bohaterkę z Mocy Phoenixa. Najbardziej zaskakujące są jednak te słowa wypowiedziane przez Exodusa:

Nazareński mutant zainspirował ludzi do stworzenia kościoła, przywracając kilku zmarłych do życia. Właśnie widziałem, że przebiłaś to w ciągu pięciu minut.

Spójrzcie sami:

Immortal X-Men #1 - plansze

Z tego samego zeszytu dowiadujemy się również o większym planie realizowanym przez Mistera Sinistera. Jak się okazuje, stworzył on wiele klonów Moiry MacTaggert, mutantki obdarzonej mocą reinkarnacji. Gdy wydarzenia na świecie nie idą po myśli złoczyńcy, wówczas zabija on jeden z klonów, co doprowadza do natychmiastowego zresetowania linii czasowej - antagonista miał użyć tej metody już "ponad 20 razy".

