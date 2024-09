Daredevil: Born Again będzie najbrutalniejszym serialem Marvela w historii. "Jest tu wielka moc"

Marvel/Disney+

Wiedzieliśmy, że Daredevil: Born Again postara się zjednać fanów poprzez unikalne sceny walk i akcji, ale chyba mało kto zakładał, iż będzie to "najbrutalniejszy serial Marvela w historii". Przynajmniej tak zapewnia Brad Winderbaum, który w Marvel Studios nadzoruje dział streamingu, telewizji i animacji. W rozmowie z Entertainment Weekly stwierdza on:

Powiem wam tylko, że najbrutalniejsza akcja, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy na ekranie, to właśnie ta z Daredevil: Born Again. Ta produkcja nie jest co prawda horrorem, ale jest w niej wielka moc i mnóstwo brutalnych scen, delikatnie rzecz ujmując.

Wypowiedź Winderbauma była częścią dłuższego wywodu na temat obecności horroru w MCU. Tak ocenia on kwestię tworzenia zasad gatunku w obrębie Kinowego Uniwersum Marvela:

Wszystko zależy od intencji filmowców. Horror obecny w To zawsze Agatha będzie inny niż ten w Marvel Zombies, a ten ostatni z kolei inny niż w filmie Blade. To naprawdę zależy od intencji filmowców, od tego, które wskazówki dotyczące horroru zdecydują się wykorzystać. Podejście jest unikalne dla każdego gatunku, którym aktualnie się bawimy.

Z tej samej rozmowy dowiadujemy się, że Marvel w przyszłości zamierza stworzyć więcej specjalnych projektów w typie Wilkołaka nocą.

Daredevil: Born Again ma zadebiutować na Disney+ w marcu przyszłego roku.