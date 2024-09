To ta postać Marvela da pomost między Avengers: Doomsday i Secret Wars? Doom jak Kang?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W sieci pojawiła się cała seria plotek związanych z przyszłymi projektami Marvela - źródłem tych doniesień na temat MCU jest Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus. Najistotniejsza z ujawnionych przez niego rewelacji dotyczy filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars. I tak według scoopera fundamentalną rolę w obu produkcjach odegra Doktor Strange, którego działania nie tylko zbudują pomost pomiędzy historiami, ale i zwrócą uwagę Doktora Dooma.

Perez raportuje, że postać Roberta Downeya Jr. w MCU ma nie pochodzić z Ziemi-616, ale przygląda się zarówno tej rzeczywistości, jak i całemu multiwersum, które na swój własny sposób - przypominający krucjatę Kanga - chce uratować. Jego uwagę ma zwrócić stanowiące potencjalne zagrożenie dla wieloświata zachowanie Strange'a i wariantów Najwyższego Maga. Ten wątek może zostać rozwinięty w filmie Doktor Strange 3, który według Pereza miałby zadebiutować przed Secret Wars, bądź nawet przez Doomsday. Jak tłumaczy scooper:

W Doktorze Strange'u 3 twórcy będą mieli do omówienia naprawdę wiele tematów, w tym konkretne nakreślenie roli, jaką Strange ma odegrać w Sadze Multiwersum. Do zgłębienia pozostaje także jego relacja z Cleą. Chodzi tu przede wszystkim o ukazanie, w jaki sposób przezwycięży on zło, które rzekomo jest jego "przeznaczeniem", aby później stać się "najlepszym z nas", bohaterem, który ostatecznie uratuje całe multiwersum.

Scooper przedstawia także wiele innych spekulacji:

nie jest do końca jasne, jaką rolę w życiu Strange'a odegra grana przez Charlize Theron Clea, ale być może to ona próbuje zwerbować go do zakonu znanego jako Czarni Kapłani, którzy walnie zaważyli na historiach pokazujących zderzenia światów;

w serialu To zawsze Agatha pojawi się znany już z WandaVision Ralph Bohner (Evan Peters), choć będzie to "bardzo krótki występ";

Reed Richards w obu kolejnych filmach o Avengers odegra podobną rolę jak Rocket w Wojnie bez granic i Końcu gry, cokolwiek miałoby to oznaczać;

na ekranie w którymś z tych filmów powinna pojawić się multiwersalna Rada Reedów;

Tobey Maguire i Hugh Jackman "niemal na pewno" wystąpią w Secret Wars; najprawdopodobniej dołączy do nich Nicolas Cage jako Ghost Rider;

produkcje Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Thunderbolts*, Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki, Ironheart, Spider-Man 4 i Vision pomogą widzom relatywnie szybko "nadrobić zaległości" i "uporządkować wiedzę o tym, co dzieje się w MCU";

dopiero końcowe sceny (bądź nawet scena po napisach) Kapitana Ameryki 4 pokażą widzom, jaka przyszłość czeka Czerwonego Hulka w uniwersum.

