Do premiery Venom 3: Ostatni taniec, które ma być ostatnią produkcją przedstawiającą popularnego symbionta i Eddiego Brocka w wykonaniu Toma Hardy'ego, zostało jeszcze sporo czasu, ale machina promocyjna już ruszyła. W sieci pojawił się nowy, krótki spot telewizyjny, w którym widać tajemniczego wroga symbionta - być może jest to Xenophage z komiksów. Poza tym znajduje się w nim wszystko to, co w serii charakterystyczne - dużo dawka humoru, kłótni między kosmicznym pasożytem a nosicielem oraz akcji. Co ciekawe - Venom zawalczy w wodzie i powietrzu! Poznaliśmy też datę premiery finałowego zwiastuna filmu - ten zadebiutuje w najbliższy czwartek, tj. 12 września 2024 roku. Sprawdźcie poniżej.

Istotną informacją jest też to, że produkcja Sony pojawi się w kinach w Chinach. Dokładnie 23 października 2024 roku, czyli na dwa dni przed amerykańską premierą. Venom 2: Carnage ominęła premiera w tym państwie, co mogło się przełożyć na wyniki box office. Pierwsza część zarobiła łącznie 270 mln dolarów w Chinach przy ogólnoświatowym box office wynoszącym 856 mln dolarów. Druga część, która w Chinach się nie pojawiła, poradziła sobie znacznie gorzej i na koncie ma niecałe 507 mln dolarów. Tom Hardy liczy, że Venom 3: Ostatni taniec zbliży się wynikiem do premierowej odsłony tej serii. Co ciekawe - można powiedzieć, że seria filmów o symbioncie jest królem października, ponieważ obie te części znajdują się w pierwszej czwórce najlepszych otwarć weekendu w tym miesiącu. Pierwszy Venom z wynikiem 80.2 mln dolarów jest na czwartym miejscu, a drugi na miejscu trzecim z wynikiem 90 mln dolarów. Pierwsze dwa miejsce zajmuje kolejno Taylor Swift: The Eras Tour (93.2 mln dolarów) oraz Joker (96.2 mln dolarów).

Venom 3: Ostatni taniec - zdjęcia

Venom 3

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

