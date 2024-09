Tak Marvel chce zrobić z Dooma głównego złoczyńcę MCU. Wszechpotężne istoty w natarciu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W filmie Avengers: Doomsday Robert Downey Jr. powróci do MCU, by tym razem sportretować Doktora Dooma, mającego być w teorii głównym złoczyńcą Sagi Multiwersum. Wielu internautów zastanawia się jednak nad tym, w jaki sposób Marvel tak szybko - w jednej tylko produkcji, poprzedzonej ewentualnymi nawiązaniami (sceną po napisach?) w Fantastycznej Czwórce - uczyni z antagonisty największe zagrożenie swojego ekranowego świata.

W powyższej sprawie w sieci pojawiły się nowe doniesienia, które przedstawia Alex Perez z The Cosmic Circus. Stwierdza on:

Jeśli w Fantastycznej Czwórce uda im się zrealizować to, czego chcą dla Dooma, będą mieli fantastyczne wyjaśnienie, które w idealny sposób przygotuje tę postać do roli, jaką miałby on odegrać w Doomsday. Takie podejście ukaże go również w miejscu, w którym Doom może stać się jednym z najistotniejszych złoczyńców Marvela, być może ważniejszym nawet niż sam Thanos. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, dlaczego w Latverii kwiaty więdną latem, to już chyba wiesz, gdzie szukać...

Ostatnie zdanie tego wpisu jest dość wyraźnym nawiązaniem do komiksu New Avengers #33, w którym Doktor Doom ma za zadanie uchronić multiwersum przed wszechpotężnymi istotami znanymi jako Beyonders. Złoczyńca spędza lata, w trakcie których unicestwia kolejne warianty Molecule Mana, choć ostatecznie nie był on w stanie zrealizować swojej misji.

Spekuluje się więc, że Doktor Doom będzie walczył w całym multiwersum z Molecule Manem i Beyonders (jeden z przedstawicieli tej rasy miałby być nawet dawnym Kangiem, co rozwiązywałoby problem zniknięcia antagonisty z MCU), co siłą rzeczy zwróci uwagę Avengers i Fantastycznej Czwórki na jego działania.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku.