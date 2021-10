Marvel - Doktor Strange przed śmiercią naruszył linię czasu. Konsekwencje stworzenia [SPOILER] są olbrzymie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Już jutro Marvel wypuści na amerykańskim rynku kolejną odsłonę wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a. 2. zeszyt zasadniczej serii pokaże nie tylko konsekwencje morderstwa dokonanego na Najwyższym Magu, ale i skupi się na postaci młodszej wersji tytułowego bohatera - przypomnijmy, że pojawił się on w finale poprzedniej odsłony cyklu.

Jak się okazuje, przed swoją śmiercią Doktor Strange stworzył "zapasową" kopię samego siebie, trzymając ją później w tajemnicy przed całym wszechświatem. By powołać do istnienia młodszą wersję, heros zdecydował się ostatecznie naruszyć linię czasu - doszło do tego po usunięciu z pamięci Strange'a z przeszłości całego tygodnia, co miało być "środkiem ostrożności" zastosowanym na wypadek nieoczekiwanej śmierci.

W rezultacie tych wydarzeń młodszy Doktor Strange ma tylko tydzień na rozwiązanie zagadki morderstwa swojej starszej wersji. Śledztwo zacznie się od rozmowy w Sanctum Sanctorum, w której będą uczestniczyć także Wong, Doktor Voodoo, Zelma Stanton i pies Bats. Z pozostałych plansz wynika, że w różnych rejonach globu pojawiają się pierwsze mistyczne istoty z innych wymiarów.

Spójrzcie sami:

The Death of Doctor Strange #2 - plansze

Nie jest jasne, dlaczego zmarły Doktor Strange zdecydował się ukryć fakt stworzenia swojej młodszej wersji nawet przed swoimi pomocnikami z Wongiem na czele.