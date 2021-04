Marvel - wiemy już, kto posiadł Moc Phoenixa. Tę postać zobaczymy w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zakończył wydarzenie Enter the Phoenix, w ramach którego herosi mierzyli się w szeroko zakrojonym turnieju o to, kto będzie kolejnym gospodarzem Mocy Phoenixa. Finał eventu może być zaskakujący: nową posiadaczką kosmicznej siły stała się bowiem Maya Lopez aka Echo, postać, którą już niebawem zobaczymy we wchodzącym w skład MCU serialu Hawkeye, gdzie sportretuje ją Alaqua Cox.

W podsumowującym cały cykl zeszycie Avengers #44 doszło do 3 finałowych pojedynków: Shanna the She-Devil zmierzyła się z Czerwoną Wdową na nowojorskim wybrzeżu, Kapitan Ameryka starł się z Czarną Panterą na szczycie położonej nieopodal bieguna północnego góry Avengers, natomiast Namor wziął się za łby z She-Hulk na moskiewskim placu Czerwonym.

Sama Echo została już wcześniej pokonana przez władcę Atlantydy - bohaterka skończyła w otchłani oceanu. W ostatniej odsłonie eventu zdołała się jednak z niego wydostać, by później stopniowo przejmować cząstkę Mocy Phoenixa obecną w Shannie, Czerwonej Wdowie, T'Challi i Rogersie. Koniec końców stanęła do rewanżu z Namorem, także z niego wyrywając kosmiczną siłę. Spójrzcie sami:

Avengers #44 - plansze

Doktor Doom przewidział wcześniej, że Moc Phoenixa, szukając nowego gospodarza, będzie kierować się wyłącznie własnymi zasadami, przedkładając emocje nad siłę fizyczną. Istotne jest więc to, że Lopez wywodzi się z plemienia Czejenów, natomiast sama Moc Phoenixa jest tożsama z ptakiem sprowadzającym burzę z piorunami, który pojawiał się w wierzeniach rdzennych Amerykanów.