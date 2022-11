Marvel - Eminem w rapowym pojedynku ze Spider-Manem! Okładka rozeszła się jak ciepłe bułeczki

Salvador Larroca/Marvel

Marvel spuścił prawdziwą bombę: do sprzedaży w sieci trafiła alternatywna okładka kwietniowego komiksu The Amazing Spider-Man #1, za której powstanie odpowiada rysownik Salvador Larroca. Pojawia się na niej... Eminem, który staje do rapowego pojedynku z Peterem Parkerem - obaj mężczyźni są zagrzewani do muzycznego boju przez takie postacie jak Daredevil, Luke Cage czy Miles Morales. Przypomnijmy, że rzeczony zeszyt był dla Pajączka początkiem nowego rozdziału w jego życiu.

Okładka zrobiła w sieci prawdziwą furorę, stając się nie lada gratką dla kolekcjonerów. Jej nakład był ograniczony: 5 tys. kopii można było nabyć na stronie eminem.com (35 USD za podstawową wersję i 313 USD za egzemplarz z podpisem muzyka) - wszystkie z nich zostały sprzedane w kilka godzin. Wiemy jednak, że na rynek trafi dodatkowy tysiąc kopii, które od wtorku 29 listopada będzie można nabyć w witrynie TheHaul.com.

The Amazing Spider-Man #1 - okładka alternatywna

Sam Eminem tak skomentował swoje pojawienie się na okładce komiksu:

Od dziecka byłem wielkim fanem Spider-Mana. On z całą pewnością jest w moim TOP5. Pojawienie się na okładce i pojedynek ze Spider-Manem to dla mnie dreszczyk emocji i wielki zaszczyt.

To nie pierwszy raz, gdy Eminem pojawia się w komiksach Marvela. Przypomnijmy, że w zeszłym roku jego podobiznę widzieliśmy w jednej z odsłon poświęconego X-Menom wydarzenia Hellfire Gala.