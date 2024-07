Kontrabanda na planie X-Menów. Hugh Jackman i szef Marvela złamali zakaz reżysera

Premiera filmu Deadpool & Wolverine zbliża się wielkimi krokami. Wcielający się w rolę Logana Hugh Jackman w ostatnim czasie udzielił całej serii wywiadów - najnowszy z nich przeprowadzili dziennikarze New York Timesa. To właśnie w tej rozmowie Australijczyk wyjawił, że na planie filmu X-Men z 2000 roku jego producent wykonawczy, obecny szef Marvel Studios, Kevin Feige, przemycał dla niego coś, czego zabronił reżyser Bryan Singer.

Ze słów Jackmana wyłania się obraz rodzącej się pomiędzy nim a Feige przyjaźni:

Szykowałem się do próby ekranowej z reżyserem, to była pora obiadowa. Reżyser mówił wcześniej: "Nie rozumiem, co tu się w ogóle dzieje, przecież mam już do tej roli Dougraya Scotta. Po co mam przesłuchiwać kogoś innego?". W tamtym czasie zakładałem więc, że nie dostanę tej roli. W każdym razie gdy wychodziłem, Kevin do mnie podszedł i powiedział: "Stary, zawiozę cię na lotnisko".

Odpowiedziałem: "Kev, nie musisz tego robić, po prostu zamówię taksówkę. Ale Kevin się uparł: "Nie, nie. Zarezerwowałem nam stolik, zjemy steka, zanim wsiądziesz do samolotu". Mówiłem mu: "Kev, proszę cię... Jesteśmy dorośli. Wszyscy wiemy, co się dzieje (Jackman ma na myśli fakt, że szykował się do odrzucenia na castingu - przyp. aut.) i nie musisz tego dla mnie robić". Kevin był jednak niewzruszony - w końcu zjedliśmy steka.

Był naprawdę dobrym gościem. Zjedliśmy ten obiad, a później naprawdę zawiózł mnie na lotnisko. Kiedy jednak dostałem rolę, bardzo się zżyliśmy. Kevin przemycał dla mnie komiksy na planie, w tajemnicy, bo Bryan Singer ich zabronił. Martwił się, że gdy obsada zacznie je czytać, postacie wydadzą się im jednowymiarowe. Tak, naprawdę zbliżyliśmy się wtedy z Kevinem i byłem bardzo szczęśliwy, gdy jego gwiazda rozbłysła w pełni.