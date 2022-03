Marvel - Hulk vs. Thor. Czas na rewanż za Ragnarok; miażdżenie głowy i uderzanie Mjolnirem!

Marvel

Właściwie nie ma dnia, by Marvel nie podgrzewał atmosfery wokół nadchodzącego eventu Banner of War, w którym zobaczymy wielki pojedynek Hulka i Thora. Przypomnijmy, że wydarzenie to zostało rozpisane na 5 odsłon; po wprowadzającym i zapowiedzianym na 27 kwietnia zeszycie Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1 jego kolejnymi częściami będą komiksy Thor #25, Hulk #7, Thor #26 i Hulk #8. Za projekt od strony artystycznej odpowiada Donny Cates.

Teraz do sieci trafiły nowe materiały z otwierającego event zeszytu. Mamy tu okazję zobaczyć monumentalne starcie obu bohaterów, które przez część komentatorów w sieci zostało określone jako "rewanż za Thor: Ragnarok". Obaj herosi w trakcie pojedynku nie przebierają w środkach: Hulk próbuje zmiażdżyć głowę boga burzy, a Thor okłada Zielonego Goliata po twarzy Mjolnirem.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także okładkę alternatywną do komiksu Hulk #6, na której widzimy protagonistę korzystającego z mocy Spider-Mana):

Banner of War - materiały promocyjne

