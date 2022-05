Marvel - Iron Man trollem roku? Mister Fantastic zrobiony w konia

Marvel

Marvel zamieścił w sieci plansze promocyjne z zeszytu Thor #25, będącego także drugą odsłoną wydarzenia Banner of War, w ramach którego bóg burzy mierzy się z Hulkiem. Co ciekawe, amerykańskie portale popkulturowe nie rozpisują się tyle o samej fabule nadchodzącego komiksu, a o trollingu, który Iron Man zgotował Reedowi Richardsowi.

W zapowiedzi pojawia się więc scena, w trakcie której herosi z różnych rejonów kosmosu łączą siły, aby podjąć wspólną decyzję odnośnie powstrzymania coraz bardziej zagrażającego uniwersum Hulka. Ku zaskoczeniu innych bohaterów, Tony Stark przyznaje, że wie, gdzie obecnie przebywa Zielony Goliat - jest to Czarna Ręka Boga, arena walk gladiatorów, powstała z odciętej dłoni Celestianina.

Gdy zdumiony Mister Fantastic pyta, skąd Iron Man ma pewność w kwestii pobytu Hulka, Stark odpowiada, że jest to zasługa jego satelitów - heros ustawił je na taką częstotliwość, by nasłuchiwać dźwięku z najdalszych zakątków kosmosu, a następnie izolował i kalibrował głosy. To właśnie wtedy z jednej z lokacji miał do niego rzekomo dotrzeć dźwięk o treści... "Hulk miażdży".

Richards, nieustannie rywalizujący ze Starkiem na płaszczyźnie intelektualnej, był pełen uznania dla Tony'ego. Sęk w tym, że Iron Man niedługo później wyjawił prawdę: w rzeczywistości "nie ma on bladego pojęcia" o technologii, którą wcześniej opisywał, a miejsce pobytu Hulka zdradziły mu po prostu kruki Odyna. Spójrzcie sami:

Zeszyt Thor #25 zadebiutuje w USA już jutro, 18 maja.