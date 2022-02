Marvel - ktoś podszywał się pod ikonę Avengers. Prawdziwy [SPOILER] jest w... więzieniu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zamieścił w sieci zapowiedź zeszytu Devil's Reign #4, kolejnej odsłony wydarzenia, w ramach którego Avengers i inni ziemscy herosi mierzą się z wykazującym coraz większe ambicje polityczne Kingpinem. Nadchodzący komiks będzie dla czytelników niezwykle zaskakujący; wyjawi on bowiem, że prawdziwy Tony Stark aka Iron Man już od jakiegoś czasu przebywa w więzieniu.

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Dość powiedzieć, że całkiem niedawno Stark chciał walczyć z Wilsonem Fiskiem o fotel burmistrza Nowego Jorku, co docelowo miałoby mu pomóc w usunięciu tzw. The Powers Act - ustawy zakazującej jakiejkolwiek działalności superbohaterskiej (koniec końców kandydatem do objęcia urzędu został Luke Cage). To właśnie po jej wprowadzeniu w życie tacy herosi jak Reed Richards i Sue Storm z Fantastycznej Czwórki, Moon Knight czy Iron Fist trafili do więzienia.

Czytelnicy serii już wcześniej dowiedzieli się, że pokazany w tym cyklu Iron Man był w rzeczywistości podszywającym się pod Starka Chameleonem, korzystającym z pomocy pracującego dla Fiska Doktora Octopusa. Wiele wskazuje więc na to, że prawdziwy heros został wraz ze swoimi kompanami złapany i uwięziony. Najprawdopodobniej akcja Devil's Reign nie rozgrywa się jednocześnie z wydarzeniami ukazanymi w serii Iron Man, w której protagonista wszedł w posiadanie boskich mocy.

Zeszyt Devil's Reign #4 wejdzie na amerykański rynek już jutro, 9 lutego.