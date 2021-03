Marvel - Ghost Rider rusza na Knulla, ciągnąc Mefisto po ziemi. Piekło w King in Black

Marvel

Marvel zaprezentował pierwsze plansze promujące zeszyt King in Black: Ghost Rider #1 - do walki z Knullem na dobre włączy się w nim Johnny Blaze. Fani Domu Pomysłów już teraz nie mogą doczekać się dnia premiery komiksu; wszystko przez to, że Demon Zemsty zmierzy się w nadchodzącej historii zarówno z Królem w Czerni, jak i z Mefisto.

Po zdetronizowaniu tego ostatniego Blaze ostatecznie został władcą Piekła. Sęk w tym, że zamieszkujące jego królestwo istoty zaczęły się buntować i uciekać w stronę Ziemi - próbując zamknąć prowadzący na nią portal, Johnny zorientował się, że w uniwersum Marvela trwa obecnie inwazja Knulla.

Z zapowiedzi zeszytu wynika, że czytelnicy powinni nastawiać się na prawdziwą jazdę bez trzymanki - dosłownie i w przenośni. Po zniewoleniu Mefisto za pomocą swoich piekielnych kajdan Ghost Rider będzie go ciągnął po ziemi jadąc na motorze, by później zmierzyć się z przenikającymi do jego wymiaru potworami z armii Króla w Czerni. Zobaczcie sami:

King in Black: Ghost Rider #1 - okładka

Komiks King in Black: Ghost Rider #1 zadebiutuje na amerykańskim rynku 31 marca.