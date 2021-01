Marvel - Knull siecze, Kingpin odpowiada. Złoczyńcy zwarli szeregi; jest żart z Ligi Sprawiedliwości

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuszcza na amerykański rynek kolejne odsłony wydarzenia King in Black - powiedzieć, że w trakcie wojny z Knullem wiele się dzieje, to właściwie nic nie powiedzieć. Jednym z tie-inów do eventu stanie się seria Thunderbolts. Właśnie poznaliśmy pierwsze informacje na jej temat. Wynika z nich, że tytułową grupę powoła do istnienia sam Kingpin, natomiast jedna z jej nazw jest inteligentnym żartem z... Ligi Sprawiedliwości.

Po inwazji Knulla do walki z Królem w Czerni przyłączają się kolejne postacie, wśród nich Wilson Fisk. Właśnie zgromadził on wokół siebie drużynę złoczyńców, w skład której wchodzą Taskmaster, Rhino, Star, Batroc i Mister Fear. Kingpin tłumaczył im, że jeśli zgodzą się na batalię z władcą symbiontów, zostaną herosami, natomiast w przypadku odmowy ponownie trafią do więzienia. W tym miejscu trzeba zaakcentować, że inny z antagonistów, Incendiary, wybrał dalszą odsiadkę - został on zabity na miejscu przez pomagiera Fiska.

Intrygująco przedstawiają się także spory o nazwę grupy. Przekonujący o potrzebie reprezentowania "sprawiedliwości i nadziei" Mister Fear wychodzi z następującą propozycją: "Hope League". Wszystko wskazuje jednak na to, że złoczyńcy będą operować pod zasugerowanym przez Kingpina szyldem Thunderbolts.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie również plansze z komiksu Marauders #1, pokazujące kolejnych opanowanych przez symbionty X-Menów):

King in Black: Thunderbolts #1 - plansze

Warto dodać na koniec, że swoją własną krucjatę przeciwko Knullowi prowadzi Kang Zdobywca. W zeszycie Symbiote Spider-Man #3 zwerbuje on do pomocy znaną już z MCU Monicę Rambeau.