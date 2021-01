Marvel w zaświatach: Knull ich zabił, ale obaj szukają drogi powrotu. King in Black trwa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Jesteśmy już prawie na półmetku King in Black, wielkiego wydarzenia w uniwersum Marvela, w ramach którego Avengers i ziemskie postacie mierzą się z władcą symbiontów, Knullem. W pierwszych dwóch odsłonach eventu sporo się działo; dość powiedzieć, że śmierć ponieśli rozerwany przez Króla w Czerni na pół, dysponujący mocą "miliona eksplodujących słońc" Sentry i Eddie Brock aka Venom. Tie-iny do zasadniczej serii wyjawiają nam, co dzieje się obecnie z tymi postaciami.

W zeszycie Return of the Valkyries #1 Jane Foster, obecna Walkiria, spotyka więc duszę Sentry'ego w miejscu, w którym poniósł on śmierć. Oboje dyskutują o umieraniu - Robert Reynolds rozpacza nad faktem, że nie mógł zrobić więcej w batalii z Knullem. Gdy jednak Foster próbuje wprowadzić jego duszę do wrót Walhalli, na ich drodze nieoczekiwanie staje pozbawiony głowy Celestianin.

Potężny przeciwnik staje do walki z Sentrym, najprawdopodobniej porywając jego duszę; zmarły heros znów przeżywa więc męczarnie. Walkiria w trakcie bitwy została zepchnięta w samo centrum "setek tysięcy" innych zmarłych, prosząc Reynoldsa, by ten krzyczał - w ten sposób będzie mogła do niego dotrzeć. Finał opowieści nie zdradza jednak, czy ta misja zakończyła się powodzeniem. Wiemy także, że przejęcie duszy Sentry'ego przez Celestianina może w nieznany na razie sposób wpłynąć na dalsze losy tej postaci z ewentualnym powrotem do świata żywych na czele.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się historia Brocka, który po swojej śmierci znalazł się w zbudowanym przez Knulla "ulu" symbiontów - Eddie funkcjonuje tu jedynie jako część kolektywnego wspomnienia. Bohater w odróżnieniu od innych przebywających w tym miejscu postaci potrafi się poruszać; co więcej, nie akceptuje on własnej śmierci. Ze słów zmarłego da się wywnioskować, że będzie dążył do połączenia z kontrolowanym aktualnie przez Króla w Czerni Venomem. W tej walce o powrót z zaświatów pomogą mu Rex Strickland i Flash Thompson aka Agent Venom.

Zobaczcie plansze z obu komiksów:

Venom #32 - plansze