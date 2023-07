Marvel - czyste szaleństwo. Carnage ma moce złoczyńców, a Kamala Khan dołącza do X-Menów!

Marvel

Carnage w serii Death of the Venomverse jest na misji, której celem jest zabicie wszystkich Venomów w multiwersum. Pomogą mu w tym moce, które ukradł innym złoczyńcom. Z kolei Kamala Khan dopiero co została wskrzeszona, a już ma pełne ręce roboty. W komiksie Ms. Marvel: The New Mutant #1 połączy siły z samymi X-Menami. Jakby tego było mało, w What If...? Dark można zobaczyć, jak wyglądałby The Thing, gdyby to jego wybrał symbiont, a nie Spider-Mana na początku Secret Wars.

Death of the Venomverse #1 - okładka i plansze

Death of the Venomverse #1

Death of Venomverse #1 pojawi się w sprzedaży w USA 2 sierpnia.

Ms. Marvel: The New Mutant #1 - okładka i plansze

Ms. Marvel The New Mutant #1

Ms. Marvel: The First Mutant #1 trafi do sprzedaży w USA 30 sierpnia.

What If...? Dark: Venom #1 - okładka i plansze

What If...? Dark: Venom #1

What If...? Dark: Venom #1 trafi do sprzedaży w USA 2 sierpnia.