Marvel - Iron Man ma dość bycia herosem. Nowa seria może być dla niego rewolucją

Marvel na dobre rozkręcił kampanię promocyjną nadchodzącej serii komiksowej Iron Man, która - przynajmniej według zapowiedzi - ma raz na zawsze zerwać z wszelkimi udziwnieniami w świecie tej postaci; dość powiedzieć, że ostatnimi czasy pokazywał się on czytelnikom funkcjonując w cyfrowej rzeczywistości, by w międzyczasie stworzyć także holograficzną zbroję. Scenarzysta historii, Christopher Cantwell, już wcześniej zdradzał, że zamierza skupić się na człowieczeństwie Tony'ego Starka, a niejako przy okazji nawiązać do klasycznych historii o herosie.

Teraz do sieci trafiła oficjalna zapowiedź 3. odsłony nowego cyklu. Wynika z niej, że Iron Man może mieć już dość swojego superbohaterskiego alter ego; spójrzcie sami:

Tony Stark jest już zmęczony nieustannym przepraszaniem za bycie sobą, zwłaszcza wtedy, gdy jako Iron Man staje się potężniejszy od większości osób na Ziemi. Starając się zrobić wszystko, co w jego mocy, by być częścią sił dobra na tym świecie, coraz mocniej irytuje go przekonanie, że jest komuś cokolwiek dłużny. Czy to zbyt wiele, by poprosić o zwykłe podziękowanie? Bohater stara się nie wychylać i trzymać swoje ego w ryzach, jednak gdy Korvac okazuje się stać za ostatnią inwestycją Starka, Tony zyska przynajmniej przestrzeń, w której będzie mógł rozładować swój gniew i frustrację... Stanie się tak, jeśli w ogóle przetrwa cały konflikt.

Zobaczcie plansze zapowiadające serię, wśród nich genialne okładki Alexa Rossa:

Pierwszy zeszyt nowej serii zadebiutuje w USA 16 września.