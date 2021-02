Marvel - Czarna Wdowa, Hawkeye i Ant-Man jako złoczyńcy. Mefisto odpowiada za Heroes Reborn?

Marvel

W uniwersum Marvela kolejnym wielkim eventem po King in Black będzie Heroes Reborn - wszystkie niezbędne szczegóły na temat tej opowieści znajdziecie tutaj. Do sieci raz po raz trafiają nowe informacje związane z nadchodzącym wydarzeniem; teraz dowiedzieliśmy się choćby, że Czarna Wdowa, Hawkeye i Ant-Man w świecie, w którym Avengers nigdy nie istnieli, będą pokazani jako złoczyńcy.

We wchodzącej w skład eventu serii Siege Society zobaczymy konsekwencje rozłamu w drużynie Squadron Supreme of America (odpowiednika Avengers w ramach tej historii); część jej członków zacznie działać w Europie, a na ich drodze stanie grupa złoczyńców. Poza Czarną Wdową, Hawkeyem i Ant-Manem w wersji Scotta Langa będą to Sabretooth, Silver Witch i Baron Zemo, lider antagonistów.

Tak prezentuje się okładka pierwszego zeszytu:

Heroes Reborn: Siege Society #1 - okładka

Co ciekawe, spekuluje się, że za powstanie rzeczywistości, którą zobaczymy w Heroes Reborn, będzie odpowiadał agent Coulson, sprawujący obecnie pieczę nad Squadron Supreme of America. Nie jest jasne, w jaki sposób do tego dojdzie, jednak przypomina się, że za działaniami Coulsona stoi de facto jego prawdziwy mistrz, Mefisto.